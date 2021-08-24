После взрывов в аэропорту Кабула Байден отложил встречу с премьером Израиля
Президент США Джо Байден из-за взрывов в Кабуле отложил на неопределенное время встречу с находящимся в Вашингтоне премьер-министром Израиля, передает портал Axios.
Президент США Джо Байден из-за взрывов в Кабуле отложил на неопределенное время встречу с находящимся в Вашингтоне премьер-министром Израиля, передает портал Axios.
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