Армения оказалась полностью отрезанной от внешнего мира: закрыта последняя дорога в Иран

С другой стороны, правительство Азербайджана выразило свое недовольство действиями Ирана, с территории которого без ведома правительства Азербайджана осуществляются грузоперевозки в зону контроля российских миротворческих сил в Ханкенди. Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана, и официальный Баку выступил с нотой протеста. Напомним, что по итогам второй карабах ской войны азербайджанские войска вышли к международно признанным границам Азербайджана и госгранице Армении. И дорога из Армении в Иран оказалась под контролем Азербайджана.

Армения в силу легкомысленной политики своего правительства оказалась в тупиковой ситуации, и потеряла последний путь сообщения с внешним миром через Иран. Армянское правительство все еще саботирует комплексное решение восстановления транспортных коммуникаций с Азербайджаном. И вопреки своим обязательствам препятствует открытию Зангезурского автомобильного коридора из Азербайджана в Нахчыван.

Сотни фур застряли на границе Армении и Ирана. В среду были также отменены рейсы пассажирских автобусов, курсирующих по маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран. Об этом армянским СМИ сообщили представители перевозчиков.

Генеральный директор авиакомпании Armenia Airways Арлен Давудян-Зарнаи, который владеет компанией, занимающейся перевозками пассажиров по сухопутному маршруту Тегеран-Ереван-Тегеран, в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что с утра были отменены все рейсы. "Дорога перекрыта, никого не впускают и не выпускают. Пассажиры, которые должны были сегодня срочно выехать из Тегерана в Ереван, вынуждены были приобрести авиабилеты. Однако из-за загруженности они смогут вылететь только через два дня", – сказал он.

В свою очередь глава Ассоциации транспортных экспедиторов Армении Егише Ованнисян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения напомнил, что участок дороги из Сисиана в Мегри через село Агвани входит в проект транспортного коридора "Север-Юг" и должен быть еще построен. Фактически там нет нормальной дороги: путь извилистый и непригодный для перевозок пассажиров и грузов.

Так, Гагик Агаджанян – директор компании "Апавен", занимающейся грузоперевозками, в интервью Sputnik Армения отметил, что в настоящее время движение фур остановлено.

Агаджанян затруднился сказать, сколько именно фур не смогли выполнить перевозки из Ирана в Армению и обратно. Однако транспортные средства, принадлежащие конкретно его компании, оказались заблокированными на территории самой Армении.

Бизнесмен предлагает и вовсе забыть о дороге из Сисиана в Мегри через Татев в качестве альтернативного пути до тех пор, пока ее не отстроят. Думать, что сейчас по такой вот "дороге" может проехать фура, как минимум, несерьезно. Этот путь, по его словам, может подойти максимум любителям "офф роуд" путешествий.

Ранее пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что альтернативная дорога из Татева в Капан (Сюникская область Армении), пролегающая через село Агвани, будет сдана в эксплуатацию лишь осенью 2021 года.

Общая протяженность дороги составляет 68 километров, из них 43 километра подлежат восстановлению. Ремонт первых двенадцати с половиной километров начался еще в 2020 году. Только на восстановление 17,5-километрового участка дороги Татев-Агвани выделено 2 миллиарда 780 миллионов драмов (около 5,7 миллиона долларов).