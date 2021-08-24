Попадут ли «Нефтчи» и «Карабах» в групповой турнир Лиги конференций? Матчи в Хайфе и Абердине; обновлено 20:09
Стартовые составы «Нефтчи» и «Маккаби».
«Маккаби»: Джошуа Коэн, Райан Стрейн, Богдан Планич, Омер Ацили, Долев Хазиза, Тьяронн Чери, Сун Менахем, Хосе Родригес, Мохаммад Абу-Фани, Дин Давид, Ори Даан.
«Нефтчи»: Агиль Мамедов, Уго Басто, Воислав Станкович, Эмин Махмудов, Сезар Меза Колли, Харрамиз, Ромен Баск, Фахмин Мурадбейли, Мерт Челик, Сабир Бугрин, Мамаду Кане.
* * * 19:58
Сегодня «Нефтчи» и «Карабах» проводят свои ответные матчи в раунде плей-офф Лиги конференций.
В 21:00 по бакинскому времени в Хайфе на стадионе «Самми Офер» «Нефтчи» выйдет на игру с местным «Маккаби». В первой игре в Баку команды сыграли вничью 3:3.
Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Северной Македонии во главе с опытнейшим Александром Ставревым.
А в 22:45 в шотландском Абердине на стадионе «Питтодри» «Карабах» сыграет с местным одноименным клубом. В Баку агдамцы выиграли со счетом 1:0.
Судить игру будет Харальд Лехнер из Австрии.