Сегодня «Нефтчи» и « Карабах » проводят свои ответные матчи в раунде плей-офф Лиги конференций.

В 21:00 по бакинскому времени в Хайфе на стадионе «Самми Офер» «Нефтчи» выйдет на игру с местным «Маккаби». В первой игре в Баку команды сыграли вничью 3:3.

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Северной Македонии во главе с опытнейшим Александром Ставревым.

А в 22:45 в шотландском Абердине на стадионе «Питтодри» «Карабах» сыграет с местным одноименным клубом. В Баку агдамцы выиграли со счетом 1:0.

Судить игру будет Харальд Лехнер из Австрии.