Сначала поступили предупреждения от целого ряда представителей западных стран, включая США и Британию, о высокой вероятности террористической атаки в районе аэропорта, и всем, кто скопился у трех ворот, ведущих внутрь, строго рекомендовалось немедленно уйти в более безопасное место. Но люди, в последней надежде покинуть страну, где власть захватили талибы, сочли риск остаться менее серьезным.

Ситуация в Кабульском аэропорту, откуда не теряют надежду выбраться за рубеж тысячи афганцев и иностранных граждан, в четверг превратилась по-настоящему в критическую.

Потом поступило сообщение, что после взлета был обстрелян из автоматического оружия итальянский военный самолет с беженцами на борту. Правда, потом пришло разъяснение, что обстрела не было, а выстрелы прозвучали при попытке разогнать напирающую толпу: стреляли в воздух. Ситуация осложнилась из-за того, что талибы перестали пропускать людей к аэропорту, добавив панических настроений.

А затем поступили сообщения о взрыве у одних из ворот, якобы в толпе подорвался смертник. Его сообщник открыл стрельбу из автоматического оружия. Позже пришло сообщение о втором взрыве, у расположенного неподалеку от атакованных ворот отеля Baron.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид выступил с заявлением, что это талибы предупредили американцев о том, что им стало известно о предстоящей попытке теракта у аэропорта, и что теракт осуществили смертники ИГИЛа. В принципе, это похоже на правду, тактика использования смертников не характерна в целом для «Талибана», но широко используется игиловцами. Тем не менее это не тот случай, когда следует верить талибам исключительно на слово.

Забиулла Муджахид назвал цифру погибших – как минимум тринадцать человек, британские источники говорят об одиннадцати. Среди жертв есть женщины и дети, среди около полусотни раненых – представители «Талибана». Позже пришло сообщение о пяти раненых американских военнослужащих. Среди погибших также есть граждане США.

В этих условиях перед западными правительствами, которые организовали эвакуацию, встала проблема, как быть дальше: продолжать под угрозой новых терактов или побыстрее сворачивать операцию? До сообщения о теракте спикер Пентагона Джон Кирби заявлял, что эвакуация будет продолжаться, сколько это будет возможно. Посчитают ли политические руководители возможным продолжить ее сейчас? Срочное совещание распорядился собрать британский премьер Борис Джонсон. Очевидно, в Белом доме также пытаются оценить ситуацию и отреагировать на нее надлежащим образом.

Всего с 14 августа, с дня, когда «Талибан» овладел Кабулом, США эвакуировали 95 700 человек, из них только за последние сутки – 13 400 человек, 5100 из них вывезены военными транспортными самолетами. Грандиозность этой эвакуационной операции меркнет на фоне человеческой трагедии тех тысяч людей, которые так и не смогут выбраться из Афганистана.