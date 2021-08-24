Анар Алекперов доложил Мехрибан Алиевой: «Старые школы снесли, построили новые»

20:29

26 августа первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в открытии гимназии с углубленным изучением иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мардакян Хазарского района, нового корпуса общежития специальной школы-интерната номер 12 в поселке Шувелян, реконструированного детского сада номер 229 в поселке Бузовна. Об этом сообщает АзерТадж. Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов проинформировал, что здания школы и общежития на территории гимназии, действующей с 1960 года, были снесены, так как находились в непригодном для эксплуатации состоянии. По инициативе Фонда Гейдара Алиева на его месте построено новое здание гимназии.

Было сообщено, что гимназия с углубленным изучением иностранных языков рассчитана на 1029 ученических мест. В новом здании гимназии созданы классные комнаты, лаборатории, класс информатики, кабинет военной подготовки, библиотека, столовая. Также реконструированы здание Лачинской школы, корпус общежития, расположенные во дворе комплекса. В полной средней школе номер 32 Лачинского района на 216 ученических мест функционируют 12 классных комнат, актовый и закрытый спортивный залы. Также созданы футбольная и спортивная площадки на открытом воздухе. Находящееся на территории общежитие рассчитано на 185 мест. Трехэтажное здание общежития оснащено необходимой мебелью и оборудованием. Затем Мехрибан Алиева ознакомилась с новым корпусом общежития специальной школы-интерната номер 12 в поселке Шувелян.

Было сообщено, что в действующей с 1972 года специальной школе-интернате номер 12 обучаются 120 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 6 до 14 лет. Общежитие, расположенное внутри учебного корпуса, было отремонтировано Фондом Гейдара Алиева и адаптировано под учебные классы, на территории учреждения построен новый корпус общежития. Новое трехэтажное общежитие рассчитано на 128 человек. В корпусе созданы столовая, кухонная зона, медицинский кабинет, зона для отдыха, библиотека, комнаты для досуга. Мехрибан Алиева ознакомилась и с условиями, созданными в реконструированном по инициативе Фонда Гейдара Алиева детском саду номер 229 в поселке Бузовна.

Отметим, что этот детский сад - очередной вклад Фонда Гейдара Алиева в реконструкцию дошкольных образовательных учреждений. Здание, которое было в свое время построено как частный жилой дом, с 1957 года адаптировано под детский сад. Здание, построенное в 1937 году, было снесено, так как находилось в аварийном состоянии, и на его месте по инициативе Фонда Гейдара Алиева построен новый детский сад. В сданном в пользование трехэтажном детском саду созданы игровые комнаты, спортивный, музыкальный и художественный залы, спальни, столовая, медицинский кабинет, раздевалки и другие технические помещения. Детский сад оснащен необходимой мебелью и оборудованием. Для организации досуга детей также создана игровая площадка на открытом воздухе, территория благоустроена.