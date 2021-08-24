Ирак требует вернуть 200 млрд долларов Саддама Хусейна

Власти Ирака пытаются вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж $200 млрд, в том числе авуары бывшего президента Саддама Хусейна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на SHAFAQ News.

Как заявил на заседании правительства министр финансов страны Али Алауи, "в свое время из Ирака контрабандой было вывезено от $150 до $200 млрд, из которых только 5% - это деньги бывшего режима". "Чем дольше эти деньги остаются за границей, тем больше утечек, - сказал он. - Нам необходимо взаимодействовать с другими странами и международными судами, чтобы вернуть их назад, а это очень сложная задача". Как рассказал министр, Центральный банк Ливана ранее сообщил Багдаду о бесследном исчезновении $20 млрд, переведенных в свое время из Ирака.