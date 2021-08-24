В Азербайджане создана новая киберкоманда – Fireland

В нее вошли сильнейшие игроки. В частности, команда Fireland подписала годичные контракты с Рахманом Шамиловым, Джавидом Мамедовым, Орханом Гусейнли, Мурадом Новрузлу и Бехбудом Зейналовым. Согласно договоренностям, общая стоимость киберспортсменов в команде составила 300 тысяч манатов.

Капитан команды Fireland Орхан Гусейнли выразил мнение о новых целях: «Мы понимаем всю ответственность. С гордостью будем представлять нашу страну и это имя за рубежом, радуя болельщиков победами».

Главной целью «Gaming League Azerbaijan» в основании новой команды является создание конкуренции в киберспортивных соревнованиях. Отметим, что Gaming League Azerbaijan была создана в 2019 году. Основной деятельностью организации является развитие киберспортивной культуры в стране, проведение внутренних и международных турниров. Так, за два года GLA организовала уже более 40 внутренних и 4 международных турниров.