Файзер спас от короны на 80 процентов
Проводившиеся в Великобритании испытания показали, что вакцины AstraZeneca и Pfizer предотвратили около 67% и 80% случаев заражения дельта-вариантом коронавируса нового типа. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.
"Наши наблюдения показывают, что вакцины AstraZeneca и Pfizer заметно снижают вероятность дальнейшего распространения дельта-штамма коронавируса. При этом мы обнаружили, что в первые месяцы после вакцинации прививка Pfizer значительно эффективнее препарата от AstraZeneca, однако это преимущество быстро исчезает со временем", – пишут исследователи.
Изначально, как отмечают ученые, обе прививки обладали схожим, очень высоким уровнем эффективности – 80% для вакцины AstraZeneca и 90% для препарата компании Pfizer. Их применение не только значительно уменьшило число заражений "британским" коронавирусом, но и снизило долю тяжелых случаев COVID-19.
Ситуация поменялась в мае этого года, когда по Британии начал распространяться дельта-вариант коронавируса. Эффективность вакцины AstraZeneca упала до отметки в 67%, тогда как в случае с Pfizer этот показатель составил 80%. Как отмечают ученые, это снижение в особенности затронуло пожилых британцев и тех людей, которые раньше не заражались коронавирусом.