Файзер спас от короны на 80 процентов

Проводившиеся в Великобритании испытания показали, что вакцины AstraZeneca и Pfizer предотвратили около 67% и 80% случаев заражения дельта-вариантом коронавируса нового типа. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

"Наши наблюдения показывают, что вакцины AstraZeneca и Pfizer заметно снижают вероятность дальнейшего распространения дельта-штамма коронавируса. При этом мы обнаружили, что в первые месяцы после вакцинации прививка Pfizer значительно эффективнее препарата от AstraZeneca, однако это преимущество быстро исчезает со временем", – пишут исследователи.