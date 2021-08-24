Абульфаз Гараев собирал дань с учителей сольфеджио по 500 манатов по страницам уголовного дела
На прошлой неделе завершился судебный процесс по уголовному делу экс-замминистра культуры Рафика Байрамова. Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным в коррупции и осудили на восемь лет лишения свободы.
На процессе Рафик Байрамов до последнего отрицал свою вину, заявляя, что никогда не брал взяток. Не стал он давать показаний и против своего бывшего шефа Абульфаза Гараева, хотя всем присутствовавшим на суде было понятно, что провернуть такие масштабные коррупционные схемы без ведома министра невозможно.
Однако в распоряжении haqqin.az оказались некоторые факты из следственных материалов по этому громкому уголовному делу. Оказывается, до суда, негласно, Байрамов все же свидетельствовал против своего непосредственного руководителя А.Гараева и прямо заявил, что все коррупционные деньги и откаты он лично передавал ему. В благодарность за эту «работу» министр отчислял с барского плеча своему оборотистому заму 15-20% от собранной суммы.
Согласно следственным материалам, в 2018 году Рафик Байрамов с согласия министра Абульфаза Гараева организовал схему, обязывающую начальников региональных управлений культуры искусственно завышать количество часов преподавания учителей музыкальных школ и обналичивать возникшую в их зарплате разницу.
В результате реализации этой махинации к Байрамову и начальнику отдела Минкульта Парвину Искендерли потянулся ручеек обналиченной надбавки к зарплатам, которую так и не увидели учителя местных музыкальных школ.
Сумма, которую каждый месяц районные начальники от культуры должны были передавать замминистра зависела от числа преподавателей той или иной музшколы. Так, к примеру, начальник Сумгаитского регионального управления ежемесячно заносил руководству 10-12 тысяч манатов (сумма приблизительная – ред.), его коллега из Исмаиллы - 15 тысяч, а из Гянджи таким же образом приходили в Минкульт 12 тысяч. Ну и далее по регионам: из Кюрдамира - 7-9 тысяч манатов, Хачмаза - 4 тысячи, Агстафы – 2 тысячи, Шамкира - 10-13 тысяч, Билясувара 1-2 тысяч и т.д. Меньше всего Байрамову перепадало от чиновников Масаллы, Сабирабада и Лянкярана – всего-то 500 манатов, но замминистра не гнушался и таких маленьких сумм.
Суммарно, за исключением трех летних месяцев, Рафик Байрамов собирал с начальников региональных управлений культуры 60-65 тысяч манатов ежемесячно. Только в 2019 году эта схема принесла 550-600 тысяч, которые он по частям вручил Абульфазу Гараеву. Ну а тот, в свою очередь, поощрил преданного вассала бонусом в 15-20% общей суммы.
В своих показаниях Байрамов также указывает, что часть полученных от Абульфаза Гараева денег он раздавал своим сотрудникам в качестве премии. В материалах дела отмечается, что только в феврале 2020 года полученные из регионов средства составили 63 тысяч манатов. Эта сумма отражена в своего рода отчетах, изъятых из портфеля Рафика Байрамова в момент его ареста.
Примечательно, что после февраля 2020 года замминистра Байрамов предложил региональным начальникам прекратить практику сбора и обналички денег, заявив, что «надо положить конец таким негативным явлениям».
Стал известен и такой факт: 8 мая 2020 года (день, когда СГБ провела спецоперацию в Минкульте – ред.) начальник Шамкирского управления культуры Ходжат Асадуллаев зашел в кабинет Рафика Байрамова. Согласно следственным материалам региональный чиновник в качестве «хормета» пытался передать Рафику Байрамову некоторую сумму. Замминистра не знал сколько денег ему принесли и отказался принимать их лично. Однако Асадуллаев оказался настойчивым и попросил передать деньги хотя бы водителю, на что Байрамов не стал противиться и взял конверт. Но стоило шамкирскому начальнику покинуть кабинет замминистра, как туда ворвались сотрудники СГБ и начали проводить обыск.
Недополученные зарплаты учителей были не единственным незаконным источником доходов Рафика Байрамова и Абульфаза Гараева. Замминистра в подробностях рассказал следователям и о рабочей схеме откатов. Выяснилось, что те же региональные чиновники Минкульта обналичивали и деньги, выделенные на ремонтные работы, и забирали себе в качестве отката 10%. Еще 10% они передавали Байрамову или другим должностным лицам. По «ремонтной» схеме в 2019 году Рафик Байрамов с суммы в 1,5 миллиона манатов получил в качестве отката 150 тысяч, которые также передал Абульфазу Гараеву. В этот раз министр наградил своего верного зама 15-20% от этой суммы.
В 2020 году на ремонтные работы должны были быть выделены 2,3 миллиона манатов, но нагрянувшая пандемия сорвала работу откатной схемы. Тендеры не состоялись и, соответственно, откатов с них взять не удалось.
Стоит отметить, что Байрамов, помимо прочего, курировал и деятельность отдела информации и связей с общественностью Минкульта. В 2019 году на содержание сайта, социальных сетей и прочих реестров было выделено 290 тысяч манатов. И 30 тысяч из них он получил в качестве отката.
А в 2020 году на эту деятельность было снова получено 400 тысяч манатов. Состоялся тендер, была отобрана компания, на счета которой первично было перечислено 50 тысяч манатов. Разумеется, 21 300 манатов из этой суммы руководитель «победившей» в тендере компании 6 мая передал лично Рафику Байрамову. Эти деньги через два дня были обнаружены сотрудниками СГБ в сейфе замминистра.
В следственных материалах указано, что подобные откаты (31 и 14 тысяч манатов) Рафик Байрамов получал и в 2015-2017 гг., когда занимал должность главы аппарата Минкульта. Но тогда он не делился ими с министром - практика дележа денег с Абульфазом Гараевым началась с 2018 года.
Следует отметить, что все факты были получены в ходе допроса и Рафика Байрамова и изучения материалов из его портфеля. Однако по какой-то причине против самого министра Абульфаза Гараева никаких обвинений выдвинуто не было. Несмотря на громкий судебный процесс над его заместителем, Гараев не был допрошен даже в качестве свидетеля… Избирательное отношение азербайджанской фемиды к тем или иным личностям порой просто обескураживает.