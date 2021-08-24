Фархад Мамедов, отдел информации 21:30

На прошлой неделе завершился судебный процесс по уголовному делу экс-замминистра культуры Рафика Байрамова. Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным в коррупции и осудили на восемь лет лишения свободы. На процессе Рафик Байрамов до последнего отрицал свою вину, заявляя, что никогда не брал взяток. Не стал он давать показаний и против своего бывшего шефа Абульфаза Гараева, хотя всем присутствовавшим на суде было понятно, что провернуть такие масштабные коррупционные схемы без ведома министра невозможно.

Однако в распоряжении haqqin.az оказались некоторые факты из следственных материалов по этому громкому уголовному делу. Оказывается, до суда, негласно, Байрамов все же свидетельствовал против своего непосредственного руководителя А.Гараева и прямо заявил, что все коррупционные деньги и откаты он лично передавал ему. В благодарность за эту «работу» министр отчислял с барского плеча своему оборотистому заму 15-20% от собранной суммы. Согласно следственным материалам, в 2018 году Рафик Байрамов с согласия министра Абульфаза Гараева организовал схему, обязывающую начальников региональных управлений культуры искусственно завышать количество часов преподавания учителей музыкальных школ и обналичивать возникшую в их зарплате разницу. В результате реализации этой махинации к Байрамову и начальнику отдела Минкульта Парвину Искендерли потянулся ручеек обналиченной надбавки к зарплатам, которую так и не увидели учителя местных музыкальных школ. Сумма, которую каждый месяц районные начальники от культуры должны были передавать замминистра зависела от числа преподавателей той или иной музшколы. Так, к примеру, начальник Сумгаитского регионального управления ежемесячно заносил руководству 10-12 тысяч манатов (сумма приблизительная – ред.), его коллега из Исмаиллы - 15 тысяч, а из Гянджи таким же образом приходили в Минкульт 12 тысяч. Ну и далее по регионам: из Кюрдамира - 7-9 тысяч манатов, Хачмаза - 4 тысячи, Агстафы – 2 тысячи, Шамкира - 10-13 тысяч, Билясувара 1-2 тысяч и т.д. Меньше всего Байрамову перепадало от чиновников Масаллы, Сабирабада и Лянкярана – всего-то 500 манатов, но замминистра не гнушался и таких маленьких сумм.

Суммарно, за исключением трех летних месяцев, Рафик Байрамов собирал с начальников региональных управлений культуры 60-65 тысяч манатов ежемесячно. Только в 2019 году эта схема принесла 550-600 тысяч, которые он по частям вручил Абульфазу Гараеву. Ну а тот, в свою очередь, поощрил преданного вассала бонусом в 15-20% общей суммы. В своих показаниях Байрамов также указывает, что часть полученных от Абульфаза Гараева денег он раздавал своим сотрудникам в качестве премии. В материалах дела отмечается, что только в феврале 2020 года полученные из регионов средства составили 63 тысяч манатов. Эта сумма отражена в своего рода отчетах, изъятых из портфеля Рафика Байрамова в момент его ареста. Примечательно, что после февраля 2020 года замминистра Байрамов предложил региональным начальникам прекратить практику сбора и обналички денег, заявив, что «надо положить конец таким негативным явлениям». Стал известен и такой факт: 8 мая 2020 года (день, когда СГБ провела спецоперацию в Минкульте – ред.) начальник Шамкирского управления культуры Ходжат Асадуллаев зашел в кабинет Рафика Байрамова. Согласно следственным материалам региональный чиновник в качестве «хормета» пытался передать Рафику Байрамову некоторую сумму. Замминистра не знал сколько денег ему принесли и отказался принимать их лично. Однако Асадуллаев оказался настойчивым и попросил передать деньги хотя бы водителю, на что Байрамов не стал противиться и взял конверт. Но стоило шамкирскому начальнику покинуть кабинет замминистра, как туда ворвались сотрудники СГБ и начали проводить обыск.