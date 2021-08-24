Неизвестные в масках терроризируют азербайджанское село

В селе Кечдимез Агсуинского района появились неизвестные люди в масках, которые поджигают посевы и постройки сельчан. Как сообщили haqqin.az жители села, в ночные часы неизвестные в черной одежде и масках нагоняют страх на все село.

Несколько дней назад они напали на жителя села Кямрана Азимзаде и избили его. Они также пытались вколоть ему инъекцию с неизвестным веществом.

Комментируя происходящее главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Махир Масимов заявил haqqin.az, что 4-5 дней назад на горячую линию «102» поступила серия обращений от жителей села.

«В селе Кечдимез были подожжены участки, сарай и стоги сена, принадлежащие двум братьям. Один из них сообщил об избиении своего сына. Также подожжен примыкающий к их домам участок», - сказал Масимов.

На основе поступивших обращений сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и проводят расследования. Организовано усиленное патрулирование местности.