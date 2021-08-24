И «Аш-Шабаб» перешел в наступление. Американцы отступили из двух городов

Правительственные силы Сомали оставили города Бадвейн и Амара, которые были заняты боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Shabelle Media Network.

Оба населенных пункта находятся в регионе Мудуг. В минувший вторник Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло в этом регионе авиаудар по боевикам в целях остановить их наступление. Сомалийские власти объявили, что в результате воздушного удара и последовавшего затем боя были ликвидированы 90 боевиков. Данные о потерях правительственных сил не поступали.