Министерство обороны США выступило с заявлением о терактах в Кабуле. В своем заявлении, Пентагон обвинил "Исламское Государство" в организации терактов. Об этом сообщает Рейтер.

США продолжат миссию по эвакуации после взрывов в Кабуле. В Афганистане остаются еще около 1 тыс. американцев, сообщил глава центрального командования Соединенных Штатов.

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Еще два мощных взрыва прогремели в окрестностях Кабула, сообщает телеканал Al Arabia.

Арабский телеканал пока не приводит подробностей инцидента.