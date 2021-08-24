Минобороны США обвинило ИГ в терактах в Кабуле обновлено
Министерство обороны США выступило с заявлением о терактах в Кабуле. В своем заявлении, Пентагон обвинил "Исламское Государство" в организации терактов. Об этом сообщает Рейтер.
США продолжат миссию по эвакуации после взрывов в Кабуле. В Афганистане остаются еще около 1 тыс. американцев, сообщил глава центрального командования Соединенных Штатов.
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Еще два мощных взрыва прогремели в окрестностях Кабула, сообщает телеканал Al Arabia.
Арабский телеканал пока не приводит подробностей инцидента.