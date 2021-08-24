Американцы начали помогать "Талибану" еще раз обновлено 23:31
Минобороны США передало информацию о новых террористических угрозах движению "Талибан".
В свою очередь, активисты движения на основе информации Пентагона предотвратили несколько атак. Об этом говорится в заявлении Минобороны США, которое распространило Рейтер.
Вместе с этим, Пентагон считает, что "Талибан" не причастен к произошедшим терактам.
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Еще один взрыв прогремел в столице Афганистана. Это уже по счету пятый теракт, сообщает турецкий правительственный телеканал TRT.