Минобороны США передало информацию о новых террористических угрозах движению "Талибан".

В свою очередь, активисты движения на основе информации Пентагона предотвратили несколько атак. Об этом говорится в заявлении Минобороны США, которое распространило Рейтер.

Вместе с этим, Пентагон считает, что "Талибан" не причастен к произошедшим терактам.

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Еще один взрыв прогремел в столице Афганистана. Это уже по счету пятый теракт, сообщает турецкий правительственный телеканал TRT.