25 августа 2021-го года МИД Армении выступил с безосновательным заявлением о необходимости реализации миссии ЮНЕСКО на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией Армении, обвиняя Азербайджан в преднамеренном “разрушении и вандализме армянских памятников”. Учитывая тот факт, что МИД Армении ссылается на Гаагскую конвенцию от 1954-го года “О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта”, стоит отметить, что на протяжении 30-летней оккупации армянской стороной было разрушено 22 музея, содержавших более 100 тысяч артефактов, 927 библиотек, содержавших 4,6 миллионов книг, 85 музыкальных школ, 4 театра, 2 концертных зала, 4 художественных галереи, 808 развлекательных заведений, а также 63 из 67-ми религиозных памятников, принадлежавших азербайджанскому наследию.

Помимо этого армянской стороной были предприняты попытки фальсификации и присвоения азербайджанских памятников культуры, а также проведения незаконных раскопок на ранее оккупированных территориях. Примером тому служит выставка ковров, незаконно вывезенных армянской стороной из музея ковров в Шуше во время Второй Карабахской войны, проведенная 20-го февраля 2021-го года в Ереване. Данное действие армянской стороны является грубым нарушением конвенции ЮНЕСКО от 1970-го года “О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности”. Более подробная информация о состоянии памятников культуры на ранее оккупированных территориях содержится в докладе, подготовленным Центром анализа международных отношений. (https://aircenter.az/uploads/files/Cultural%20Appropriation.pdf)

Помимо вышеупомянутого, нынешнее и предыдущие власти в Ереване методично уничтожали культурное наследие 250 тысячного азербайджанского населения, изгнанного в 1988-89 годах из Армении. Разрушены мечети, кладбища и другие культурные памятники. В этой связи, ЮНЕСКО также необходимо рассмотреть возможность миссии на территорию современной Армении, где веками проживали азербайджанцы.

С момента обретения независимости Азербайджан продемонстрировал миру свою приверженность мультикультурализму. В течении многих лет Азербайджан участвовал в программах ЮНЕСКО по восстановлению религиозного наследия по всему миру. Что касается армянских памятников в Азербайджане, то стоит отметить, что Армянский собор в Баку, пострадавший в результате хаоса 1990-го года, был полностью восстановлен, и сейчас является библиотекой, в которой хранится около 5000 ценных армянских рукописей. Уместно упомянуть здесь, что единственная сохранившаяся мечеть в Ереване, которым пользовались в религиозных целях азербайджанцы, преподносится властями Армении как иранское культурное наследие.