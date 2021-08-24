Самир Абасов о 0:4 в Израиле: «Состав «Нефтчи» не соответствует уровню еврокубков»

«Уже с первых минут мы почувствовали опасность, - говорит наставник. – Соперник сразу начал создавать опасные моменты. Отсутствие Лаваля стало для нас большой проблемой. К тому же трое наших футболистов тут же выпали из игры, и это создало нам еще больше трудностей. Я не говорю, что во всем виноваты именно эти трое. Просто в таких играх, если кто-то выпадает, то это сказывается. Имена этих футболистов могу назвать. Это – Фахмин Мурадбейли, Харрамиз и Мерт Челик. Если у Мерта нет необходимого опыта, то такую слабую игру Фахмина и Харрамиза даже не знаю, как можно оправдать.

Горькое поражение, но хороший опыт для нас. Теперь определимся, с кем продолжим работать дальше.

Вы видели, что происходило у нас с момента, когда мы готовились к еврокубкам, и до сих пор. С таким составом достойно играть против такого соперника можно только если повезет. Не знаю, насколько правильно сейчас искать виноватых. Просто нужно сделать выводы, подняться и продолжить свой путь. Мы проиграли в еврокубках, потому что наш состав не соответствует этим турнирам.

Внутри команды ситуация отличная, несмотря на поражения. Такие проигрыши могут повлиять отрицательно, если в команде плохая атмосфера.

У тренера должны быть возможности изменить игру. Посмотрите, как наши соперники меняют игру. У нас такой возможности нет.

Посмотрите, каких игроков подписывает «Карабах», который хочет в очередной раз играть в группе. Почему я отмечаю «Карабах»? Я просто привожу в пример команду, которая рядом с нами. Ничего другого сказать не хочу.

Мы представляем страну. Увы, мы сегодня проиграли. Но если сможем сделать выводы, то от этого только будет польза.

Мы не в безвыходной ситуации. Просто мы не укомплектовались на должном уровне, чтобы успешно выступать в еврокубках.

Харрамиз играл на фланге просто из-за того, что у нас не было других вариантов. На такой шаг нас вынудило пойти отсутствие Лаваля.

Мамаду Кане переходит в «Олимпиакос»? Если этот трансфер состоится, то это будет для нас еще одна потеря, но лично я буду рад, если наш игрок перейдет в такой клуб. Не отпускать в «Олимпиакос» футболиста было бы неправильно».