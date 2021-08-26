Эвакуация из Кабула стоит 6500 долларов
Эрик Принс, бывший офицер подразделения «Морские котики» США, основатель крупнейшей частной военной компании (ЧВК) Blackwater предлагает услуги по вывозу из столицы Афганистана. Услуга стоит 6500 долларов и в нее входит безопасная доставка до аэропорта, посадка в частный авиалайнер и вылет, сообщает Wall Street Journal.
Издание TheMarker приводит реакцию на это предложение Принса пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки: «Я не думаю, что какой-либо человек с сердцем и душой может извлекать выгоду из страданий людей, которые пытаются покинуть страну из-за грозящей им смертельной опасности».
Эрика Принса называют в прессе «торговцем смертью», так как его компания неоднократно обвинялась в контрабанде оружия, в частности, в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию.