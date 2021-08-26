Эмомали Рахмон выступил в защиту таджиков Афганистана
«Таджики Афганистана составляют более 46% населения этой страны… Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана», - говорится в заявлении пресс-службы президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
«Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств», - передает информагентство Таджикистана слова президента Рахмонова.