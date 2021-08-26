Чемпиона мира по футболу обвинили в изнасилованиях

Полиция графства Чешир в Англии обвинила защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасилованиях.

27-летнему футболисту вменяют четыре изнасилования и один эпизод нападения с целью изнасилования, сообщают британские СМИ со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу. По версии следствия, Менди совершил преступления в графстве Чешир в период с октября 2020 года по август 2021 года. Предполагаемыми жертвами насилия стали три девушки старше 16 лет.

Руководство «Манчестер Сити» отстранило Менди от работы с командой. Футболист находится под стражей.