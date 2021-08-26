Футболист сборной Азербайджана и польской «Легии» Махир Эмрели сделал дубль в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против пражской «Славии».

Игра, проходившая в Варшаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона Польши. По сумме двух игр – 4:3 в пользу «Легии». Команда пробилась в групповой турнир Лиги Европы.

Махир отличился на 59-й и 70-й минутах. Оба гола он забил головой.

Напомним, азербайджанский футболист забил и в первой игре со «Славией».

Ранее он отличился за «Легию» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимта». Варшавский клуб прошел норвежцев, а затем эстонскую «Флору», но не смог одолеть загребское «Динамо» и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.