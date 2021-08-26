Президент США приказал нанести удары по ИГ-Хорасан в Афганистане и Пакистане обновлено 2:07
Президент США Байден в своем обращении к американской нации заявил, что приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам "Исламского Государства - Хорасан" в Афганистане и Пакистане, сообщает Рейтер.
Американский лидер приказал Пентагону подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Президент США полагает, что талибы не помогали боевикам ИГ в организации теракта в Кабуле и не будут им содействовать в будущем. Наряду с этим, ссылая на разведывательные данные, Байден заявил, что теракты в Кабуле были организованы афганским филиалом "Исламского Государства".
"Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к авторам теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла".
По словам американского президента, США намерены покинуть Афганистан к 31 августа, если не произойдет чего-то неординарного.
Вместе с этим, Байден признал, что несет в полной мере фундаментальную ответственность за последние события в Афганистане.
"Позвольте мне четко сказать: мы можем, и мы должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.