Президент США Байден в своем обращении к американской нации заявил, что приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам "Исламского Государства - Хорасан" в Афганистане и Пакистане, сообщает Рейтер.

Американский лидер приказал Пентагону подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Президент США полагает, что талибы не помогали боевикам ИГ в организации теракта в Кабуле и не будут им содействовать в будущем. Наряду с этим, ссылая на разведывательные данные, Байден заявил, что теракты в Кабуле были организованы афганским филиалом "Исламского Государства".

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к авторам теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла".