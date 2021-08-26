Сегодня в 15:30 по бакинскому времени в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций.

Азербайджан на этой стадии представит «Карабах», который, начиная с 2014 года, в восьмой раз подряд пробился в групповую стадию еврокубков. С рейтингом 21,000 балла агдамский клуб при жеребьевке разместится во 2-й корзине.

В соперники «Карабаху» достанутся команды из 1-й, 3-й и 4-й корзин.

Состав этих корзин.

Корзина 1: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Алкмаар» (Голландия), ЛАСК (Австрия).

Корзина 2: «Унион» (Германия), ЦСКА (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан) и «Алашкерт» (Армения), который «Карабаху» в любом случае не достанется из-за того, что УЕФА разводит команды из Азербайджана и Армении.

Корзина 4: «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Рандерс» (Дания), «Омония» (Кипр), «Анортосис» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения).