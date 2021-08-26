Белый дом: талибы не друзья Америке

США не доверяют «Талибану» и не считают эту группировку дружеской, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, уточнив при этом, что у Вашингтона нет оснований считать талибов причастными ко взрывам в Кабуле, где погибли более 100 человек.

Во время брифинга со СМИ Джен Псаки сказала, что благодаря сотрудничеству с «Талибаном» США эвакуировали более 100 тыс. человек из Афганистана. «Я не пытаюсь приукрасить нашу точку зрения о «Талибане». Это не та группировка, которой мы доверяем, они не наши друзья, мы такого никогда не говорили. Но реальность в том, что «Талибан» контролирует большую часть Афганистана»,— пояснила Псаки на пресс-конференции, ее слова приводит «Коммерсант».

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у США нет информации о том, что талибы знали о готовящихся взрывах или как-то участвовали в их подготовке. Она также подтвердила, что Вашингтон планирует закончить эвакуацию из Афганистана в установленный срок — до 31 августа.