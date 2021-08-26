Главный переговорщик по Brexit нацелился на кресло президента Франции

Бывший глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру в президенты страны на предстоящих весной 2022 года выборах.

"Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Меньше чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента", - заявил Барнье в прямом эфире телеканала TF1, передает Интерфакс.

По его словам, наступило "требовательное и серьезное время". Барнье указал "на множество страданий и несправедливости, множество расколов".

"В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал французский политик.

Барнье будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы".