«Талибан» просит у ООН еды

Заместитель главы политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним вопросы оказания гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию.

"Обе стороны обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана", - приводит Интерфакс слова представителя талибов Мухаммада Наима.

По его словам, делегация "Талибана" заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь.