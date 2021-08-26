У переболевших COVID-19 появилось новое заболевание

Почти 85 процентов людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще ощущают симптомы вируса несколько месяцев спустя, пишет Journal of Hospital Medicine.

Пациенты, пролечившиеся от болезни, заявили, что до сих пор, через полгода, полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них проявились симптомы коронавируса. Эти люди до сих пор не чувствует себя здоровыми.

Кроме того, более половины, порядка 55 процентов человек, переживших COVID-19, в течение полугода обнаружили у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было. Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20 процентов пожаловались на учащенное или нерегулярное сердцебиение. Около 16 процентов периодически пользуются домашним кислородным аппаратом. Кроме того, они испытывают проблемы с передвижением.