Военные Пакистана погибли, освобождая заложников

По меньшей мере трое военнослужащих Пакистана погибли, трое ранены при подрыве автомобиля на мине в юго-западной провинции Белуджистан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dawn, инцидент произошел в районе Зиарат во время выполнения военнослужащими операции по освобождению заложников, захваченных террористами. От взрыва майор пакистанской армии и двое солдат погибли на месте, раненые доставлены в госпиталь.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние месяцы в результате активизации националистических и сепаратистских группировок.