Взрывы в Казахстане: министр обороны решил подать в отставку

"В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", - сказал журналистам глава казахского Минобороны, отметив, что "окончательное решение примет руководство страны".

Кроме того, министр обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог. "Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал Ермекбаев, уточнив, что "всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени".

Далее министр сказал, четыре человека погибли при ликвидации пожара на складе воинской части, "К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сказал Ермекбаев.

МЧС республики заявило о по меньшей мере 90 пострадавших в результате пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов.