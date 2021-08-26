США оценили одного из лидеров «Талибана» в $5 миллионов

Один из лидеров "Талибана" Халил ур-Рахман Хаккани был объявлен 10 лет назад в розыск правительством США. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC, за информацию, которая может привести к его поимке, полагается вознаграждение в размере $5 млн.

По данным телеканала, США объявили Хаккани террористом в 2011 году. Согласно сообщению Госдепа, Хаккани "действовал от имени "Аль-Каиды" и был связан с террористическими операциями [организации]".

Согласно информации NBC, Хаккани связан с такими преступлениями, как похищение американцев в рамках широкомасштабного бизнеса по похищению людей с целью получения выкупа. Кроме того, высокопоставленный лидер занимал должность главы оперативного отдела группировки, в чьи обязанности входит одобрение взрывов, осуществляемых террористами-смертниками против мирных жителей.