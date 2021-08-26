У Азербайджана уже три золота и две бронзы на Паралимпиаде в Токио обновлено
Еще одну медаль в копилку сборной Азербайджана положил дзюдоист Намик Абаслы (66 кг). Таким образом, на данный момент у нас три золота и две бронзы.
* * *
Еще две золотые медали для нашей страны завоевали пловец Роман Салей (100 метров на спине) и дзюдоист Вугар Ширинли (60 кг).
* * * 11:41
Дзюдоистка Шахана Гаджиева (48 кг) стала победительницей Паралимпиады в Токио.
Она одолела соперниц из Японии, России и Франции.
Это вторая медаль Азербайджана на Играх. Первую завоевал пауэрлифтер Пярвин Мамедов, ставший бронзовым призером.