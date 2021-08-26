США решили не покупать «Железный купол»

Американская армия решила не покупать «Железный купол», несмотря на то, что военные США успешно провели первое испытание системы. Об этом сообщает Defense News.

Согласно отчету, армия США выбрала принадлежащую Leidos установку Dynetics, получившую название Enduring Shield.

Она имеет 360-градусное обнаружение и может вести огонь по нескольким угрозам одновременно. Система проста в эксплуатации.

Министерство обороны Израиля и компания Rafael Advanced Defense Systems отказались от комментариев.