Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:43

Ответственность за теракты в Кабуле взяло на себя «Исламское государство». Попутно ИГ обвинило «Талибан» в сотрудничестве с ВС США, по крайней мере в деле эвакуации шпионов и прочих коллаборационистов. Про беженцев, скопившихся в аэропорту Кабула, помнили все. Забыли только о том, что столпотворение людей, хаотически перемещающихся по зданию и летному полю, представляет собой идеальную мишень для террористов. Были бы подготовленные «живые бомбы» - а их у игиловцев всегда в достатке.

В то, что предупреждения о возможном теракте шли массово – сомневаться не приходится. Можно ли было реально предотвратить взрывы – большой вопрос. За день до трагедии промелькнула информация, что американцы и их союзники по НАТО привлекли к наведению порядка на территории аэропорта самих талибов. Это, видимо, было тем моментом, когда планировщики ИГ-Хорасан решили, что пора взрывать. Идеологический эффект получился значимым, поскольку изначально преследовал сразу три цели. Первая - покарать «предателей», которые 20 лет помогали США терзать афганских народ. Вторая - убить тех самых американцев, которые уезжают под гарантии мира. Третья – скомпрометировать талибов, которые не могут навести порядок. А игиловцы – все в белом. Они мстят американцам за сотни и тысячи тех, кто погиб от беспорядочных бомбардировок и зачисток, уничтожают предателей. И готовы бороться с талибами, которые тоже немного предатели, поскольку договариваются с «неверными» и отказываются от всемирного джихада. Словом, все остальные исламистские группы - "Аль-Каида", уйгурские джамааты и так далее – вступайте под наши знамена, мы готовы продолжить нашу борьбу. Тем более что нет никаких гарантий, что "Талибан" позволит вам остаться в Афганистане.

Примечательно, что этот призыв ИГ наверняка найдет отзыв и у части талибов. Ведь некоторые из них уже сейчас задают себе вопрос: «За что боролись? За что кровь проливали? Мы сражались с оккупантами и национал-предателями, другие отсиживались в городах, совершали харам – а теперь их убивать нельзя, имущество грабить не разрешается и вообще от нас требуют какого-то "приличного" поведения в угоду тем, кого мы изгнали из страны». Терактом в кабульском аэропорту ИГ бросила открытый вызов "Талибану, объявив себя, по сути, центром антиталибского сопротивления. И если раньше эта группировка старалась избегать прямого вооруженного противостояния с талибами, занимаясь укреплением своих позиций в районах на границе с Пакистаном, а также на севере, включая провинции Джаузджан и Фарьяб, вербовкой новых сторонников и освоением каналов наркотрафика - то теперь объявлена самая настоящая война. То, что вчера было преимуществом талибов – партизанская война против власти, теперь обернулось против них. Теперь они – власть, которая должна бороться с партизанами, причем не только военными методами, но и социально-экономическими. При этом – оглядываясь на международное сообщество.