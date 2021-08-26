Эрдоган: талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

Движение "Талибан" предложило Турции заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула, а безопасность оно берет на себя. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции журналистам.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ", - сказал турецкий лидер, передает ТАСС.