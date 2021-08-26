Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:18

Жертвами теракта в Кабуле стали 13 американских военнослужащих, еще 15 пострадали, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Таких потерь за один день у армии США не было со времён операций в Ираке и Афганистане 15 лет назад. Показательно, что сразу после терактов, когда ещё не было понятно, что же на самом деле произошло, команда Байдена резко объявила об отказе проводить любые публичные мероприятия. Вскоре и Госдепартамент отменил свой ежедневный брифинг с прессой. Создалось впечатление, что вся верхушка американской вертикали власти попросту попряталась.

Что, разумеется, не совсем так. В закулисье Белого дома в эти часы идет ожесточенная борьба вокруг главного вопроса: кто должен будет взять на себя ответственность за катастрофу и потери, которые превосходят печально известный Бенгази - там все же погибли только четверо американцев. В списке «невиноватых» окажутся Байден, Харрис и госсекретарь Блинкен. Их место займут «стрелочники» - кого-то из Пентагона или Госдепартамента могут попросить тихо уйти в отставку. Как максимум – снимут министра обороны, но это неточно, на уровне слухов. Будь сейчас Конгресс в руках оппонентов Байдена, уже в ближайшее время можно было бы ждать начала процедуры импичмента - за афганское фиаско, вылившееся в гибель дюжины американских солдат. Однако нынче обе палаты контролируют демократы - и они не станут подвергать собственного президента подобному публичному шельмованию. Но и их терпению приходит конец. Совсем недавно Адам Шифф, глава разведывательного комитета Конгресса, сообщил о том, что план Байдена по спешной эвакуации американцев из Кабула до 31 августа просто нереально воплотить в жизнь.