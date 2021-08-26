По американцам ударили неизвестно откуда, а они ответили куда попало эхо кровавой ночи
Жертвами теракта в Кабуле стали 13 американских военнослужащих, еще 15 пострадали, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Таких потерь за один день у армии США не было со времён операций в Ираке и Афганистане 15 лет назад.
Показательно, что сразу после терактов, когда ещё не было понятно, что же на самом деле произошло, команда Байдена резко объявила об отказе проводить любые публичные мероприятия. Вскоре и Госдепартамент отменил свой ежедневный брифинг с прессой. Создалось впечатление, что вся верхушка американской вертикали власти попросту попряталась.
Что, разумеется, не совсем так. В закулисье Белого дома в эти часы идет ожесточенная борьба вокруг главного вопроса: кто должен будет взять на себя ответственность за катастрофу и потери, которые превосходят печально известный Бенгази - там все же погибли только четверо американцев.
В списке «невиноватых» окажутся Байден, Харрис и госсекретарь Блинкен. Их место займут «стрелочники» - кого-то из Пентагона или Госдепартамента могут попросить тихо уйти в отставку. Как максимум – снимут министра обороны, но это неточно, на уровне слухов.
Будь сейчас Конгресс в руках оппонентов Байдена, уже в ближайшее время можно было бы ждать начала процедуры импичмента - за афганское фиаско, вылившееся в гибель дюжины американских солдат. Однако нынче обе палаты контролируют демократы - и они не станут подвергать собственного президента подобному публичному шельмованию.
Но и их терпению приходит конец. Совсем недавно Адам Шифф, глава разведывательного комитета Конгресса, сообщил о том, что план Байдена по спешной эвакуации американцев из Кабула до 31 августа просто нереально воплотить в жизнь.
А двое конгрессменов - демократ Сет Моултон и республиканец Питер Мейджир - совершили тайную поездку в Кабул, где попросту ужаснулись тому, в каком хаосе осуществляется эвакуация американцев. И потребовали ввести общественный контроль за действиями Пентагона и Белого дома.
В ответ на это администрация Байдена вовсю требовала от журналистов начать выпускать больше позитивных репортажей об эвакуации американских граждан. С тем уклоном, что пусть Кабул мы и проиграли, но хотя бы успеем всех вывезти. Допиарились, доигрались, нанеся по репутации Байдена сокрушительный удар.
Американский радиоведущий Тодд Старнс написал в своем твиттере «На каждого убитого американца следует стереть с лица земли город в Афганистане». И в Белом доме обрадовались: вот оно, то, что сейчас больше всего нужно – жесткость, жесткость и еще раз жесткость. После чего спешно, чуть ли не на коленке, набросали Байдену речь. В традиционном для демократов духе альтернативной реальности: «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим их и заставим заплатить».
Но при этом Байден еще раз подтвердил, что американские военные намерены покинуть Афганистан к 31 августа, если не произойдёт чего-то неординарного. Ну а тех, кого вывезти не успеют, – будут пытаться и после этой даты. После чего последовало сообщение, что Байден дал приказ нанести удар по объектам ИГ-Хорасан. И картина превратилась в какую-то фантасмагорию: по американцам ударили неизвестно откуда, а они ответили куда попало. Это напомнило суетливое поведение иранцев после убийства Касема Сулеймани…
Король оказался голым, доведя ситуацию до абсурда. У него и хаотическое бегство из Афганистана – большой успех внешней политики, и передача талибам списков американских граждан, которых стоит пропускать в аэропорт, – хитрая игра. Но это, повторюсь, альтернативная реальность, не имеющая к действительности никакого отношения. Раз за разом в сложных ситуациях Байден и его администрация демонстрируют свою некомпетентность, создавая все большую опасность для тех, кто на них надеется.