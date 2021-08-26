Ковид-больные гуляют по улицам: полиция возбудила уголовные дела

Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, 26 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявили и задержали в общественных местах 11 активных больных коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

По фактам в отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.