Французы передумали насчет города Шуша

Лионский апелляционный суд аннулировал хартию о сотрудничестве, незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби между городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, и культурной столицей Азербайджана Шушой и Ходжавендом. Завершилось уже который год длящееся спорное судебное дело. Хотя армяне очень старались сохранить в силе хартию о сотрудничестве, Апелляционный суд категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам пришлось еще и оплатить судебные расходы, сообщает haqqin.az со ссылкой на французские СМИ.

Начиная с июня 2013 года во Франции ряд руководителей местных органов власти (в основном регионов, в которых преобладают армянские общины - Иль-де-France, Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег) подписали 28 незаконных документов о сотрудничестве с представителями сепаратистами оккупированных территорий Карабаха (уставы, декларации, заявления, соглашения и хартии). 15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где сосредоточено больше всего армян. Посольство Азербайджана во Франции провело работу по признанию недействительности этих документов и обратилось в связи с этим в суды.

«Хартии, аннулированные Лионским апелляционным судом, были подписаны с тремя городами именно этого региона. В оккупированной Шуше (5 октября 2014 года с Бур-ле-Валанс и 21 октября 2018 года – с Сент-Этьен) и в Ходжавенде (25 сентября 2017 года – с Десин-Шарпье) представителями сепаратистского режима были подписаны незаконные хартии о дружбе. В результате работы, проведенной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы, мы же получили официальное уведомление о том, что Лионский административно-апелляционный суд отклонил все три жалобы и сохранил в силе ранее принятые решения об аннулировании», - подчеркнул посол Азербайджана Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что аннулирование всех незаконных документов было приоритетной задачей посольства, но духовная столица нашей страны Шуша была отдельной темой: «Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками».

Благодаря усилиям посольства Азербайджана французскими судами различных инстанций было аннулировано уже 10 незаконных документов. Из них 4 были отклонены на основании апелляционных жалоб, 3 незаконных документа рассматриваются судом, по вопросу аннулирования остальных работа продолжается.