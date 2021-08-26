Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 12:54

Выход Америки из «бесконечной войны» в Афганистане идет по самому неблагоприятному из всех возможных сценариев. Взрывы у кабульского аэропорта, в которых погибли 13 американских военных, а 80 пострадали, стали сильнейшим ударом по президенту Байдену и его команде. И хотя сейчас он угрожает отмщением террористам из ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность за это преступление, всем ясно, что президент полностью провалил кампанию по эвакуации американцев из Афганистана. Сейчас его накрыла волна яростной критики как со стороны республиканцев в Конгрессе, так и части демократов. Ряд сенаторов требуют срочного созыва на чрезвычайную сессию, хотя Конгресс находится в отпуске до середины сентября.

Многие из оппонентов требуют немедленной отставки президента, но главное требование к Белому дому сейчас, когда эвакуация еще не завершена, заключается в том, что Байден должен продлить сроки вывода как американских солдат, так и тех афганцев, которые с ними сотрудничали. Президент и прежде объявлял, что этот вывод должен закончиться до 31 августа. Но всем совершенно очевидно, что это сделать невозможно. И даже если военных к указанной дате вывезут на транспортных самолетах С-17 и С-130, то тысячи афганцев, которые скопились в кабульском аэропорту, вывезти до конца месяца точно не удастся. После виртуального саммита в минувший вторник с лидерами G7 Байден подтвердил свою приверженность этим срокам эвакуации. Но одновременно президент сообщил о том, что дал поручение Пентагону и Госдепартаменту разработать некий план действий в случае непредвиденных обстоятельств. Что сие может означать, никто не знает. Но можно предположить, что американцы вынуждены будут вступить в прямое силовое противостояние в аэропорту. "Талибан" также потребовал, чтобы все американцы убрались из страны к 31 августа. Вроде бы сроки его и Байдена совпадают. Но теперь, если Вашингтон эвакуирует всех до конца месяца, то это будет выглядеть как готовность выполнить ультиматум. Для Байдена это станет политическим самоубийством. Его нежелание продлить сроки эвакуации вызвали чудовищное разочарование и гнев со стороны не только противников в Конгрессе, но и союзников как внутри страны, так и за рубежом. «Мы обязаны продлить сроки эвакуации людей и работать с нашими международными партнерами, чтобы вывезти ВСЕХ наших союзников из Афганистана, - говорит сенаторша, член Демократической партии Джин Шейхин. – Произвольные дедлайн и бюрократия не могут служить оправданием гибели людей». То же самое требуют от Байдена и союзники по НАТО. Премьеры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо заявили Байдену, что у них у всех есть моральное обязательство вывезти всех ставших уязвимыми людей, и они готовы пойти на конфронтацию с талибами, чтобы продлить сроки эвакуации. А влиятельные в Америке организации ветеранов вообще открыто негодуют и обвиняют Байдена в предательстве. «Если мы закончим эвакуацию 31 августа, мы оставим там людей, которые жертвовали собой и членами своих семей, чтобы защитить американцев, - говорит Джейк Харриман, бывший морской пехотинец, который сейчас готов помогать вывозить из Афганистана людей. — А выполнять прихоть талибов просто бесчеловечно и преступно». Хаотичная политика Байдена по выводу войск из Афганистана вновь подогрела интерес нации к его ментальному здоровью. Эту тему широко раскручивал год назад бывший конкурент на выборах Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы. С тех пор то в одном из нерасположенных к президенту СМИ, то в другом появлялись едкие саркастические наблюдения над тем, как президент путается в показаниях, забывает слова и допускает многие другие gaffes-оплошности.

Союзники Байдена как могли защищали своего лидера. «Ну и что, что он путает слова, дело то он знает. Смотрите, как ловко он договорился с республиканцами в сенате о прохождении инфраструктурного пакета на 1.2 триллиона долларов. Нет, президент совсем не так прост. Почти все, что он делает, в целом правильно». Американцы были готовы простить президенту и взметнувшуюся инфляцию, и иммиграционный кризис на границе с Мексикой. Но похоже, что капитуляцию перед радикальными исламистами, которые обратили американцев в паническое бегство из Афганистана они не простят. И если 31 августа талибы, как они обещают, закроют аэропорт Кабула и там останутся еще тысячи безумствующих от ужаса афганцев, которые работали с американцами, то это будет самым сильным унижением Америки за всю ее историю. Звоночки для Байдена между тем стали звучать громко. Как считает сенатор от Флориды Рик Скотт, коллапс в Афганистане является поводом для смещения президента с должности по 25-ой поправке к конституции, которая объявит его недееспособным. Точно такие же планы, кстати, рассматривали прошлой осенью и зимой демократы, которые считали недееспособным Трампа за его нежелание признать результаты выборов и другие репризы. Но Байдену, который находится еще только в начале своего президентского пути тяжелее. Во влиятельном издании National Review появляется колонка, озаглавленная «Что-то не так с президентом», а известные политики стали обсуждать эту тему с консервативными радиоведущими. Вот отрывок из разговора сенатора Билла Хагерти с ведущим Хью Хьюитом. Хьюитт: «Нет ли у вас сомнений в его (президента Байдена) способности принимать взвешенные решения?» Хагерти: «Эти сомнения не только у меня, но и у многих американцев и у наших союзников. Для всех стало шоком видеть, как президент управляет этим кризисом, его неспособностью предложить рациональный план действий». С большой степень уверенности можно предположить, что план смещения Байдена в виду его предполагаемой недееспособностью не пройдет точно также, как он не прошел в отношении Трампа. Тогда большинство в сенате принадлежало республиканцам, которые блокировали этот проект еще на дальних подступах. А теперь то же самое сделают демократы, имеющие большинство в обеих палатах конгресса. Но Байдена может ждать другая опасность — импичмент по обвинению, которые уже не связаны с его умственной деятельностью. Об этом первой заговорила небезызвестная Марджори Тейлор Грин, член палаты представителей от республиканцев. Но ее голос еще мало что значит. У Грин репутация провокаторши, которая неустанно распространяет слухи о том, что демократы как то связаны с сатаной и пьют кровь младенцев. Хуже, когда к мракобесам присоединятся вроде бы респектабельные и известные политики, такие как сенатор Линдси Грэм. В интервью тому же каналу Fox его спросили: «Что мы можем сделать для американцев и помогавших нам афганцев, которые оказались запертыми в Афганистане?»

Ответ был таков: «Если мы оставим хотя бы одного американца в той стране, если мы оставим там тысячи афганцев, которые мужественно сражались с нами бок о бок, то тогда Байден будет достоин импичмента по обвинению в совершении тяжкого преступления и нарушении своих обязанностей». К требованию импичмента с каждым днем прибавляется все больше законодателей. Отставку Байдена за порожденный его действиями хаос в аэропорту Кабула только что потребовала Элис Стефаник, третье лицо республиканцев в палате представителей.