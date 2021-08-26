И о погоде на завтра
Завтра, 28 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 24-26, днем - 33-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 26-27 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.