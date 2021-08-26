Самолет с Зеленским не долетел до Кишинева

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, направлявшегося в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдовы, из-за неблагоприятных погодных условий был вынужден прервать полет и приземлиться в Одессе. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

"Из-за сильного тумана он приземлился в нашем аэропорту", - говорится в сообщении.

Тем временем власти Молдовы объявили, что вынуждены отложить начало праздничных мероприятий из-за того, что его гости - президенты Румынии и Украины - не смогли вовремя прибыть в Кишинев.

Молдова 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в Кишиневе запланирован военный парад.