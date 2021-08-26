На пересечении улиц Музаффара Нариманова и Володарского началось освещение пешеходного перехода с использованием специальных установок, работающих на солнечной энергии, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

В результате этого, обеспечена видимость дорожных знаков в темное время суток, а также в плохую погоду и повышен уровень безопасности. Наряду с этим, снижен риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Кроме того, для обеспечения комфорта и безопасности пешеходов на данной территории построены новые тротуары и пандусы.

Ожидается, что специальные установки с использованием солнечной энергии будут внедрены на еще 32 пунктах со слабым освещением.