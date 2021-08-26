NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award

NEQSOL Holding получил престижную награду Brandon Hall Group Silver Award за совершенство в области управления карьерой и преемственностью. Холдинг был удостоен награды за свою программу “Готовность к преемственности” (Succession Readiness Program), которая создает ценные и конструктивные возможности для карьерного роста управленческой команды NEQSOL Holding, обеспечивая наличие талантов, необходимых для достижения стратегических целей. О присуждении награды было объявлено 19 августа 2021 года.

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards присуждаются за выдающуюся деятельность в области обучения и развития, управления талантами, развития лидерства, привлечения талантов, человеческих ресурсов, многообразия, равенства и вовлеченности и будущего работы.

Программа холдинга “Готовность к преемственности” получила признание за ее способность к адаптации к специфическим потребностям, а также за возможность создавать синергию между компаниями холдинга. Программа помогает оценить планы относительно потребностей холдинга в области кадровых резервов, а также поддерживает рост управленческих команд при помощи индивидуальных процессов развития.

Юсиф Джаббаров, главный исполнительный директор NEQSOL Holding, отметил:

«Мы рады получить эту престижную награду в области, которая очень важна для нашего бизнеса. Мы поощряем совершенство во всех аспектах нашей работы, а наша цель – оказывать поддержку всем нашим компаниям в становлении лидерами региональных рынков. Человеческий капитал является главным активом нашего холдинга, и управление талантами имеет важное значение для достижения наших бизнес-целей. Мы гордимся тем, что наши усилия получили международное признание».

Меридж Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding, отметил:

«Нам приятно получить Brandon Hall Group Excellence Award, поскольку это признание подчеркивает нашу глубокую приверженность управлению талантами и преемственностью и помогает закрепить наш успех на пути к совершенству».

Рэйчел Кук, главный операционный директор Brandon Hall Group и руководитель программы HCM Excellence Awards, отметила:

«Brandon Hall Group Excellence Awards обеспечивает необходимое и надлежащее признание компаний, которые приняли все возможные меры для поддержки заинтересованных сторон во время пандемии COVID-19 в 2021 году. Эти награды подтверждают передовой опыт в областях управления человеческим капиталом именно в то время, когда они наиболее важны для работодателей, сотрудников и клиентов».

Основные направления деятельности NEQSOL Holding охватывают энергетическую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

Brandon Hall Group реализует самую крупную и длительную программу награждения в области управления человеческим капиталом. Будучи независимой исследовательской и аналитической компанией, Brandon Hall Group проводит исследования в таких сферах, как обучение и развитие, управление талантами, развитие лидерства, многообразие, равенство и вовлеченность, привлечение талантов и управление человеческими ресурсами. Brandon Hall Group более 28 лет осуществляет исследования и консультации мирового уровня, поддержав более 10 000 клиентов по всему миру.