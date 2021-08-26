Взрывы у Кабульского аэропорта стали свидетельством, что США и его союзникам не удалось не только построить новый Афганистан, но и решить главную задачу, которая ставилась в 2001 году: уничтожить оплот терроризма. Да, «Аль Каида», натворившая бед 11 сентября, в Афганистане разбита, но другие остались и показательно бьют в спину уходящим.

О том, что за терактом стоит ИГИЛ, сообщили уже и сами террористы, представляющие ее афганский филиал – «Исламское государство в Хорасане». Именно его боевики в мае 2020 года устроили массовое побоище в кабульском роддоме, в котором погибли роженицы и новорожденные. Объектом нападений ИГИЛ в Афганистане являются не только представители западных сил и прозападного правительства, но и простые афганцы-шииты.

Очевидно, что конкурирующей исламистской группировке не могло понравиться, что вся слава за победу над Западом достанется «Талибану», и удар «на прощание», призванный продемонстрировать, кто в Афганистане на самом деле самый непримиримый и последовательный слуга Аллаха и настоящий победитель, был предопределен.

Эксперты называют численность афганского ИГИЛ от полутора до двух с половиной тысяч человек, которые базируются в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар, но их небольшие ячейки есть по всей стране, и действуют они автономно. И настоящая проблема сейчас заключается в том, что организационных и технических возможностей для выявления и борьбы с игиловским подпольем, которыми располагали силы западной коалиции, у «Талибана» нет и близко. Это грозит тем, что в Афганистане «Исламское государство» будет разрастаться, и страна опять превратится в базу, с которой ИГИЛ будет действовать вовне, после разгрома в Сирии и Ираке.

Джо Байден в почувствованной речи по поводу теракта в Кабуле пообещал: «Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить». Но выполнить это обещание будет непросто: вообще большая проблема, как выстроить сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом с «Талибаном», который и сам продолжает числиться по этой части. А без работы «на земле», дистанционно, эффективность противодействия террористическим группировкам многократно снижается, кто-кто, а американцы, два десятка лет плотно занимавшиеся вопросом, это знают лучше других.