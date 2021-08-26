«Исламское государство» спасло Америку от позора итоги с haqqin.az
Взрывы у Кабульского аэропорта стали свидетельством, что США и его союзникам не удалось не только построить новый Афганистан, но и решить главную задачу, которая ставилась в 2001 году: уничтожить оплот терроризма. Да, «Аль Каида», натворившая бед 11 сентября, в Афганистане разбита, но другие остались и показательно бьют в спину уходящим.
О том, что за терактом стоит ИГИЛ, сообщили уже и сами террористы, представляющие ее афганский филиал – «Исламское государство в Хорасане». Именно его боевики в мае 2020 года устроили массовое побоище в кабульском роддоме, в котором погибли роженицы и новорожденные. Объектом нападений ИГИЛ в Афганистане являются не только представители западных сил и прозападного правительства, но и простые афганцы-шииты.
Очевидно, что конкурирующей исламистской группировке не могло понравиться, что вся слава за победу над Западом достанется «Талибану», и удар «на прощание», призванный продемонстрировать, кто в Афганистане на самом деле самый непримиримый и последовательный слуга Аллаха и настоящий победитель, был предопределен.
Эксперты называют численность афганского ИГИЛ от полутора до двух с половиной тысяч человек, которые базируются в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар, но их небольшие ячейки есть по всей стране, и действуют они автономно. И настоящая проблема сейчас заключается в том, что организационных и технических возможностей для выявления и борьбы с игиловским подпольем, которыми располагали силы западной коалиции, у «Талибана» нет и близко. Это грозит тем, что в Афганистане «Исламское государство» будет разрастаться, и страна опять превратится в базу, с которой ИГИЛ будет действовать вовне, после разгрома в Сирии и Ираке.
Джо Байден в почувствованной речи по поводу теракта в Кабуле пообещал: «Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить». Но выполнить это обещание будет непросто: вообще большая проблема, как выстроить сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом с «Талибаном», который и сам продолжает числиться по этой части. А без работы «на земле», дистанционно, эффективность противодействия террористическим группировкам многократно снижается, кто-кто, а американцы, два десятка лет плотно занимавшиеся вопросом, это знают лучше других.
США понесли в результате нападения на Кабульский аэропорт самые большие единоразовые потери с 2011 года: из 103 погибших – 13 американцев (28 – талибы). 18 военнослужащих ранены. Причем последние погибшие были еще в феврале 2020 года. Показательно, что и предыдущие крупные потери также произошли в Афганистане. В августе 2011 года тридцать человек погибло, когда был сбит американский вертолет. Восемь человек погибло в бою в октябре 2009 года, девятеро - в июле 2008 года, в июне 2005 года - 16 солдат также на борту сбитого вертолета.
Парадоксально, однако этот тяжелейший удар, скорее, сгладит негативное отношение к Белому дому, вызванное поспешной эвакуацией из Афганистана. Гибель своих солдат способна поднять подупавшие патриотические настроения американцев и добавить поддержки президенту-главнокомандующему. Ведь одно дело, когда война закончена позорным образом, и совсем другое, если она продолжается.
А ИГИЛ дал понять, что она совсем не окончена, и Байден пообещал отомстить. К сожалению, и двадцать лет спустя после начала большой войны с терроризмом о ее окончании говорить не приходится. Завершился лишь один из ее этапов, очень тяжелый и кровавый. И кто знает, какие еще впереди.