Вспышка коронавируса в Австралии. А в Дании полностью снимают ограничения наш обзор
Власти Австралии, которая закрывалась полностью от внешнего мира на пике распространения инфекции и таким образом успешно справлялась с пандемией, в четверг сообщили о более чем 1 000 новых случаях коронавируса впервые во время пандемии.
Это стало возможным из-за вспышки заболевания вариантом Delta, разразившейся в Сиднее. Именно в штате Новый Южный Уэльс, в который входит самый густонаселенный город страны Сидней, объявлено о рекордных 1029 случаях заболевания Covid-19, зафиксированных в течение суток.
Вспышка, начавшаяся в мегаполисе еще в середине июня, достигла уже цифры в более 15 тысяч случаев и распространилась на небольшие города. В свою очередь, это привело к возвращению запретов и ограничений на поездки по густонаселенному юго-востоку Австралии.
Несмотря на стремительно растущие цифры и растущую нагрузку на больницы, премьер-министр Глэдис Береджиклян объявила о скромном ослаблении ограничений для вакцинированных людей с середины сентября. Согласно ее решению, до пяти полностью вакцинированным людям будет разрешено собираться на открытом воздухе в районах, не являющихся горячими точками. Но это станет возможно только после того, как штат Новый Южный Уэльс достигнет цели в шесть миллионов доз вакцины. Население же этого штата составляет около восьми миллионов человек.
«Это был вариант, который отвечал требованиям психического здоровья и благополучия нашего сообщества, но также обеспечивал минимальный риск», - пояснила решение Г. Береджиклян. Она сказала, что система здравоохранения смогла справиться с дополнительным напряжением после того, как были увеличены возможности сферы. Она пообещала, что «каждый, кто нуждается в медицинской помощи, получит ее».
Поскольку у властей росла обеспокоенность по поводу роста числа случаев заболевания в регионах, которые вице-премьер Джон Бариларо назвал «пороховой бочкой, готовой взорваться», правительство продлило срок действия распоряжения о нахождении жителей дома для остальной части Нового Южного Уэльса до 10 сентября.
Между тем штат Виктория, который борется с небольшой вспышкой пандемии в Мельбурне, в четверг объявил о еще 80 новых случаях.
Более половины из 25 миллионов жителей Австралии находятся в самоизоляции, в том числе в Сиднее, жители которого более двух месяцев находились под запретом покидать дома. Медленное проведение кампании вакцинации в Австралии ускорилось в последние недели, поскольку в страну поступило все больше партий препаратов против коронавируса, и теперь почти треть взрослого населения Зеленого континента полностью вакцинирована.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 48 тысяч случаев заболевания и почти 1000 смертей во время пандемии. Эти цифры приводит агентство AFP.
Иная ситуация в одной из стран на другом конце планеты. Речь идет о Королевстве Дания. Здесь вакцинировались уже почти 80 процентов населения, идет вакцинация подростков, начиная с 12 лет. С начала июня уже не обязательно носить маски в магазинах, в транспорте и общественных местах. Масочный режим сохраняется в больницах и поликлиниках — посетители должны надевать защитные маски только при посещении врача.
С 1 октября эта страна полностью снимет все существовавшие ограничения. Что интересно, с 1 сентября вновь откроются ночные клубы — мечта, недостижимая пока для большинства стран Европейского союза.
Интересно, что движение так называемых антиваксеров, появившееся во многих государствах мира, здесь тоже существует, но оно не влияет на умонастроения населения Дании. Здесь большинство дисциплинированно прошли вакцинацию, не ставя под сомнение ее необходимость. Как только стали доступны первые поставки препаратов, правительство немедленно закупило их у нескольких компаний-производителей. Кроме того, оно пошло на закупки вакцин в обход соглашения между странами-членами Евросоюза для обеспечения ими населения страны.
После первых случаев побочных явлений после вакцинации препаратами AstraZeneca и Johnson&Johnson, они были изъяты из массового оборота, хотя оставались доступны всем желающим. И еще характерная черта поведения правительства в Копенгагене - у властей не появлялось мысли о принудительной вакцинации под угрозой увольнения.
Судя по всему, Дания теперь впереди планеты всей, опережая еще недавно оптимистично рапортовавший о преодолении Covid-19 Израиль, а ныне погрузившийся в четвертую волну пандемии.