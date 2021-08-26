Отдел международной информации и политики 13:26

Власти Австралии, которая закрывалась полностью от внешнего мира на пике распространения инфекции и таким образом успешно справлялась с пандемией, в четверг сообщили о более чем 1 000 новых случаях коронавируса впервые во время пандемии. Это стало возможным из-за вспышки заболевания вариантом Delta, разразившейся в Сиднее. Именно в штате Новый Южный Уэльс, в который входит самый густонаселенный город страны Сидней, объявлено о рекордных 1029 случаях заболевания Covid-19, зафиксированных в течение суток.

Вспышка, начавшаяся в мегаполисе еще в середине июня, достигла уже цифры в более 15 тысяч случаев и распространилась на небольшие города. В свою очередь, это привело к возвращению запретов и ограничений на поездки по густонаселенному юго-востоку Австралии. Несмотря на стремительно растущие цифры и растущую нагрузку на больницы, премьер-министр Глэдис Береджиклян объявила о скромном ослаблении ограничений для вакцинированных людей с середины сентября. Согласно ее решению, до пяти полностью вакцинированным людям будет разрешено собираться на открытом воздухе в районах, не являющихся горячими точками. Но это станет возможно только после того, как штат Новый Южный Уэльс достигнет цели в шесть миллионов доз вакцины. Население же этого штата составляет около восьми миллионов человек. «Это был вариант, который отвечал требованиям психического здоровья и благополучия нашего сообщества, но также обеспечивал минимальный риск», - пояснила решение Г. Береджиклян. Она сказала, что система здравоохранения смогла справиться с дополнительным напряжением после того, как были увеличены возможности сферы. Она пообещала, что «каждый, кто нуждается в медицинской помощи, получит ее». Поскольку у властей росла обеспокоенность по поводу роста числа случаев заболевания в регионах, которые вице-премьер Джон Бариларо назвал «пороховой бочкой, готовой взорваться», правительство продлило срок действия распоряжения о нахождении жителей дома для остальной части Нового Южного Уэльса до 10 сентября.

Между тем штат Виктория, который борется с небольшой вспышкой пандемии в Мельбурне, в четверг объявил о еще 80 новых случаях. Более половины из 25 миллионов жителей Австралии находятся в самоизоляции, в том числе в Сиднее, жители которого более двух месяцев находились под запретом покидать дома. Медленное проведение кампании вакцинации в Австралии ускорилось в последние недели, поскольку в страну поступило все больше партий препаратов против коронавируса, и теперь почти треть взрослого населения Зеленого континента полностью вакцинирована. На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 48 тысяч случаев заболевания и почти 1000 смертей во время пандемии. Эти цифры приводит агентство AFP. Иная ситуация в одной из стран на другом конце планеты. Речь идет о Королевстве Дания. Здесь вакцинировались уже почти 80 процентов населения, идет вакцинация подростков, начиная с 12 лет. С начала июня уже не обязательно носить маски в магазинах, в транспорте и общественных местах. Масочный режим сохраняется в больницах и поликлиниках — посетители должны надевать защитные маски только при посещении врача.