Уроженка Азербайджана Сара Аббасова стала единственным судьей по теннису, кто представит Турцию на Летних паралимпийских играх в Токио. Отправляясь в Японию, Сара Аббасова взяла с собой флаги Турции и Азербайджана.

По информации турецких СМИ, Сара Аббасова в прошлом году вышла замуж за известного турецкого теннисного судью Серкана Башера и приняла гражданство Турции.

В 2018 году Сара Аббасова и сама получила звание спортивного судьи международного класса.

«В прошлом году я вышла замуж за коллегу Серкана Альпера Башера и переехала в Турцию. Сейчас я отправляюсь судействовать в Токио. Я единственная судья от Турции в теннисе. Раньше представляла Азербайджан, а теперь буду представлять еще и Турцию. Я горжусь этим», - сказала Аббасова в интервью турецким СМИ.