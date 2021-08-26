Баку требует выдачи армянских военных, ранивших азербайджанского солдата

Издание отмечает, что отказ Баку от переговоров с армянской стороной связан с предъявленными из-за ранения азербайджанского военнослужащего требованиями.

Азербайджан отказался вести переговоры с армянской стороной по разблокировке дороги межобластного и межгосударственного значения Горис - Кафан (ведет к границе с Ираном). Sputnik Армения пишет, что азербайджанцы контактируют с российскими военными.

Напомним, 25 августа Госпогранслужба Азербайджана сообщала, что на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Погранвойск ГПС, расположенного на проезжей части дороги Горис - Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района, на военнослужащего Ширалиева Руслана напали двое военнослужащих ВС Армении. Они нанесли пограничнику ранение штык-ножом. Р.Ширалиев был доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы.

Sputnik Армения со ссылкой на свои источники утверждает, что изначально азербайджанская сторона настаивала на выдаче для расследования "виновников инцидента, связанного с ранением их военнослужащего". Именно этим, очевидно, был обусловлен отказ от контактов с армянской стороной и желание вести переговоры только с российскими военными, предполагает издание.

По данным источника Sputnik Армения, контакты сопровождаются сильным эмоциональным накалом. Главное – прийти к решению, которое удовлетворит обе стороны.

Источник также сообщил, что все идет к тому, что на место должны выдвинуться представители следственных служб Азербайджана и Армении. Это должно стать отправной точкой в переговорах, после чего возможно достижение договоренности об открытии движения дороги.