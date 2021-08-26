Число жертв терактов в Кабуле возросло до 110

Число погибших из-за взрывов в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 110, сообщает телеканал Al Jazeera.

26 августа возле здания аэропорта Кабула террористы-смертники устроили два взрыва. А позже в городе прогремело еще четыре взрыва.

Ранее СМИ сообщали о более чем 100 погибших, среди которых есть как мирные жители, так и талибы и американские военные. Сообщалось о гибели 28 талибов и как минимум 13 американцев. Ранения получили около 150 афганцев и 15 военнослужащих США.