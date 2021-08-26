В Минздраве рассказали, как беременным защитить себя от COVID

Главный акушер-гинеколог Минздрава АР Севиндж Мамедова дала рекомендации, как беременной женщине защитить себя от COVID-19, сообщила, влияет ли коронавирус на вид родов, и ответила на другие вопросы, связанные с беременностью в период пандемии коронавируса.

- Как беременной женщине защитить себя от COVID-19?

- Коронавирус передается человеку при контакте с инфицированным человеком или воздушно-капельным путем. Базовые правила гигиены являются основным методом защиты беременных женщин от коронавируса. Особенно необходимо тщательно мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд. Не касайтесь немытыми руками носа, рта и глаз. Прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете. Используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования. При отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя. Также не рекомендуется выходить из дома без особой надобности. Выходя из дома, следует надевать медицинскую маску и избегать мест массового скопления людей. В рамках правил не стоит подходить к другим людям ближе, чем на 1,5-2 метра, а также следует избегать контактов (обнимания, рукопожатия, поцелуев). Следует уделять особое внимание режиму сну и здоровому сбалансированному питанию.

- На что следует обратить особое внимание кормящим мамам?

- В результате локального исследования, проведенного во время эпидемии коронавируса факт передачи COVID-19 через грудное молоко и грудное вскармливание не был обнаружен. Поэтому мамам не следует бояться кормить своих малышей грудью. Перед грудным вскармливанием им следует вымыть руки водой с мылом, надеть маски и перчатки.

Также при кормлении грудью следует соблюдать респираторную гигиену. В случае, когда малыш нуждается в докорме сцеженным молоком в дополнение к обычному кормлению грудью, сцеженное грудное молоко следует давать ребенку в стерильной бутылке.

- Влияет ли COVID-19 на вид родов?

- Естественные методы или операция кесарева сечения выбираются в зависимости от текущего течения беременности, состояния здоровья матери и ребенка. Если общее состояние здоровья матери и ребенка хорошее, предпочтение оказывается ведению естественных родов. Следует продолжать соблюдение социальной изоляции (послеродовая изоляция), во время которой посетителям нельзя навещать роженицу, что чрезвычайно важно для здоровья матери и ребенка.

- Есть ли риск преждевременных родов?

- Есть единичные сообщения о преждевременных родах у беременных с тяжелой формой COVID-19. Однако точную причину, которая вызывает преждевременные роды, назвать сложно. По мере «взросления» ребенка в утробе, он увеличивает активность легких, сердца и кровообращения матери. Наличие тяжелой формы COVID-19 может усугубить это состояние и привести к респираторным проблемам.

Будучи в таком состоянии, женщины должны находиться под тщательным наблюдением в больнице. Острые заболевания, вызывающие высокую температуру, могут быть связаны с преждевременными родами.

- Что следует делать беременным женщинам при подозрении на COVID-19?

- Беременным женщинам с такими симптомами COVID-19, как высокая температура, кашель, насморк, головная боль и боли в мышцах рекомендуется пройти обследование. Известно, что беременные женщины чаще страдают респираторными инфекциями из-за изменений в организме и иммунной системе во время беременности. Такие состояния, как диабет, высокое кровяное давление, избыточный вес вызывают у беременных более серьезное течение заболевания COVID-19. При тяжелой форме заболевания у беременных женщин по сравнению с небеременными есть большая потребность в проведении реанимационных мероприятий.

По этой причине беременные женщины имеют средний риск заражения COVID-19. Беременным женщинам с симптомами рекомендуется пройти обследование и в соответствии с результатами применить надлежащую изоляцию.

Нет данных, свидетельствующих о том, что такие осложнения, как выкидыш и мертворождение, чаще встречаются у женщин, перенесших коронавирус во время беременности.

Некоторые исследования показали повышенный риск преждевременных родов у беременных с COVID-19. Ввиду риска различных осложнений во время ранних (преждевременных) родов таким младенцам может потребоваться пребывание в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Из-за пандемии коронавируса беременным женщинам не следует откладывать прием к гинекологу. Будет полезно продолжить в плановом порядке дородовые осмотры, очень важные для здоровья матери и ребенка. Во время этих контрольных мероприятий можно диагностировать и лечить такие заболевания, как диабет или высокое кровяное давление. Таким образом снижается риск серьезных осложнений у беременной с возможным заболеванием COVID-19. После принятия необходимых мер по наблюдению за беременностью во время эпидемии коронавируса необходимо обращаться в ближайшее медицинское учреждение.

Женские консультации, где зарегистрированы беременные женщины, должны предоставить в Специальную комиссию документы о беременности.

Если беременные находятся на учете в частном медицинском учреждении, имеющем лицензию на оказание акушерских услуг, то документы о беременных женщинах должны быть представлены в городскую поликлинику по месту жительства, внесены в протокол этой поликлиники и дополнительные подтверждающие документы должны быть представлены в Специальную комиссию.

Необходимые документы для беременных: индивидуальная карта беременной, выписка из регистра беременных и результаты ультразвукового подтверждения беременности (УЗИ).

Хочу отметить, что сертификат о временном противопоказании в связи с беременностью будет выдан в зависимости от предполагаемого срока беременности.