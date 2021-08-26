Приближенного олигарха Бабаева задержали с автоматом Калашникова

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, речь идет о Владимире Мороженко. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и получении доходов в особо крупном размере, а также участии в организованной преступной группировке, созданной Бабаевым.

Напомним, в апреле этого года сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали главу Аксайского района Ростовской области, в течение 27 лет занимавшего эту должность Виталия Борзенко, сыновей Керима Бабаева – Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также зятя Борзенко и одновременно исполнительного директора компании Керима Бабаева – Ивана Ситко. Самому Кериму Бабаеву удалось избежать ареста, и, по имеющимся данным, он сбежал либо в Турцию, либо «к своим весьма влиятельным родственникам» в Азербайджан. Вслед за арестом была приостановлена работа принадлежащих Бабаеву 4 крупных торговых центров в Аксайском районе – «Алмаз», «Атлант», «Классик» и «Строительная». Правоохранительные органы заявили, что земельные участки под эти торговые центры были незаконно присвоены Керимом Бабаевым в сговоре с Виталием Борзенко. Хотя эти торговые центры действовали еще с начала 2000 годов, и непонятно, почему именно сейчас вспомнили об их «незаконности».

Что же касается Мороженко, то он был частным предпринимателем, занимался торговлей овощами, фруктами и мясом. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Мороженко действовал в интересах бизнесмена Ивана Ситко. Он также был в сговоре с другими подозреваемыми – Вадимом и Эдуардом Бабаевыми, Виталием Борзенко, Сергеем Шамраевым, Турабом Исаевым и Любовью Хакало. Из информации, распространенной пресс-службой Ростовского суда, следует, что 33-летний Мороженко также принимал участие в незаконном присвоении принадлежащих государству земельных участков в Аксайском районе. Тех, на которых на самом деле построили свой бизнес Бабаевы и их компаньоны. Утверждается, что свое первое преступное деяние бабаевская группировка совершила в 2000 году, когда присвоила земельные участки в Аксайском районе. Хотя Мороженко в то время было всего 13 лет.

Сообщается, что общая площадь захваченных участков составляет около 35 гектаров. Керим Бабаев был одним из богатейших людей Ростовской области, и из-за тесных связей с местными чиновниками его называли «Ростовским Березовским».