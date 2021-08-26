Nar поддержал лагерь YAŞAT, созданный для детей шехидов фото
Nar поддержал лагерь YAŞAT, организованный для детей шехидов Фондом YAŞAТ и Волонтерами ASAN. Для детей были организованы часы развлечений, обучающие тренинги, походы в театр, встречи со знаменитостями и руководителями организаций, экскурсии, консультации и концертные программы. Nar также раздал детям шехидов подарки.
На период прибывания в лагере дети застрахованы и находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов. Во время индивидуальных и коллективных встреч с психологами и консультаций выявляются дети, нуждающиеся в помощи, которых по завершении отдыха в лагере отправят на лечение.
Летние лагеря для детей шехидов, стартовавшие с 12 июля 2021 года при поддержке различных компаний, продлятся до конца августа. Всего предусмотрена организация 6 лагерей, охватывающих около 300 детей.
Отметим, что особое внимание семьям шехидов и ветеранов после окончания войны - одно из основных направлений социальных проектов Nar.