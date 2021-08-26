В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Баку, была предотвращена реализация большого количества контрабандных сигарет, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Согласно информации, Оперативное и следственное управление Главного управления получило информацию об организации сбора, хранения и реализации неизвестными лицами подакцизной продукции, ввезенной контрабандой на территорию страны.

На основе этой информации в результате операции, проведенной таможенниками, на территории Насиминского района города Баку был задержан человек, который в своем автомобиле собирал из коробок неизвестные предметы.

В ходе осмотра автомобиля в нем было обнаружено 60 тысяч безакцизных сигарет Marlboro.

По факту ведется расследование.