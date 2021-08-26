Этот боевой дрон способен действовать на дальние расстояния и на больших высотах. Он оснащен могучим турбовинтовым двигателем в 960 лошадиных сил. Хорошая аэродинамика при удлиненном фюзеляже (15 метров) и размахе крыльев в 20 метров, двух внешних топливных баках в 450 кг и мощном моторе обеспечивает ему скорость до 410 километров в час. Боевое вооружение этого беспилотника-монстра составляет 450 килограммов. А полная взлетная масса его - 5,3 тонны. Дрон способен подниматься на высоту 15 километров и находиться в полете без посадки до 42 часов, оперируя на дальности до 1850 километров.

Опыт победоносной войны Азербайджана продолжает оставаться в поле зрения военных стратегов в мире. Только что стало известно, что оборонительные силы Финляндии нынешней осенью начнут испытания американского беспилотного летательного аппарата внушительных размеров MQ-9 Reaper.

На борту Reaper подвешивается бомба с лазерным наведением, крепятся ракеты класса «воздух-земля», а также есть установка Stinger класса «воздух-воздух». Для обнаружения движущихся целей на борту Reaper находятся фото- и видеокамеры, что позволяет охватывать площадь до 100 квадратных километров. Вся оптическая система имеет 368 камер, способных захватывать пять миллионов пикселей каждая. Это позволяет фиксировать изображение объемом около 1,8 миллиарда пикселей; причем, видео собирается со скоростью 12 кадров в секунду, производя несколько террабайт данных в минуту.

В войсках US Air Force США на вооружении находятся 195 экземпляров этой машины. Интересно, что первый полет MQ-9 Reaper совершил еще двадцать лет назад. За все годы эти машины успешно использовались в разведывательных и боевых действиях во время миссий НАТО в Ираке, Афганистане, Пакистане, Йемене и Сомали. Также Reaper эффективно применялся во время антипиратских миссий у берегов Африки.

Пентагон в 2015 году рапортовал, что MQ-9 Reaper уничтожил одного из главарей ИГИЛ Мохаммеда Имвази по прозвищу «Джихади Джон».

В планах командования US Air Force приобрести новые партии беспилотника этой модели, доведя их число до более чем 300.

Подобные аппараты уже есть на вооружении ВВС Австралии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Оборонительные силы Финляндии пока что тестируют эти дроны вместе с военными бундесвера Германии на полигоне в Лапландии. Речь идет о возможности совместных действий беспилотников с пилотируемыми самолетами.

Кстати, некоторые модели беспилотников производства General Atomic используются в США в мирных целях — например, для борьбы с лесными пожарами.

В то же время уже сейчас в финском обществе задаются вопросом, насколько такой явно недешевый беспилотник подходит для нужд обороны страны Суоми.